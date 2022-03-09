السفير المصري في البيرو يلتقي بالرئيس الجديد لاتحاد الإذاعة والتلفزيون البيروفي

التقي السفير د. هاني سليم، سفير مصر في البيرو، بالرئيس الجديد لاتحاد الإذاعة والتلفزيون البيروفي "جوزيف داجر" لتهنئته بالمنصب وبحث فرص التعاون المتبادل بين الإتحاد البيروفي واتحاد الإذاعة والتلفزيون في مصر، حيث أبرز السفير المصري الدور الرائد لاتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري كأداة فاعلة للتنوير وبناء الفكر ونشر الوعي والثقافة والفنون ليس فقط في مصر بل أيضا في المنطقة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا، باعتبار ما تمثله مصر من ثقل سياسي وحضاري وثقافي وإعلامي كبير في المنطقة.
من جانبه، أعرب الرئيس الجديد للاتحاد البيروفي للإذاعة والتلفزيون عن تطلعه لبحث سبل التعاون مع نظيره المصري في عدة مجالات، ومنها المواد الإخبارية والثقافية والفنية، ومواد الترويج السياحي والثقافي والحضاري، إضافةً إلى الأفلام التسجيلية والتغطيات الإخبارية المتبادلة.
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