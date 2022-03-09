شكرى يبحث مع نظيريه الأردنى والفلسطينى تطورات الأوضاع بالأراضى المحتلة

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء، كلاً من وزير الخارجية وشؤون المُغتربين الأردنى أيمن الصفدى، ووزير الخارجية والمُغتربين الفلسطينى رياض المالكى، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية.





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