عاجل- أول تصريح لرئيس الوزراء بشأن احتياطى السلع الأساسية

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى اليوم: نسعى دائمًا لتوفير رصيد احتياطى من 3 إلى 6 أشهر من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن الحكومة تحاول امتصاص الآثار السلبية لموجات التضخم العالمية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن أسعار الدقيق زادت بنسبة 17% مقارنة بـ48% عالميًا بسبب الأزمة الأوكرانية، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على مراعاة البعد الاجتماعى وتجنيب المواطنين جزءًا كبيرًا من آثار التضخم العالمى.