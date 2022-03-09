عاجل- رئيس الوزراء يكشف نسبة زيادة أسعار الدقيق

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن 35 % من التضخم فى مصر يحدث لأسباب مرتبطة بعوامل خارجية. وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن أسعار الدقيق زادت بنسبة 17% مقارنة بـ48% عالميا بسبب الأزمة الأوكرانية. وأكد مدبولى أن الحكومة حريصة على مراعاة البعد الاجتماعى وتجنيب المواطنين جزءا كبيرا من آثار التضخم العالمى.

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