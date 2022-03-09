جدة - نرمين السيد - وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن كل المؤسسات الدولية تتحدث عن تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمى بسبب الأزمة فى أوكرانيا.
وأوضح مدبولى، أن عالميًا، أسعار القمح زادت 48% وأسعار النفط ارتفعت 55% منذ الأزمة الأوكرانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- زيادة 48%.. مدبولى يتحدث عن أسعار القمح والبترول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.