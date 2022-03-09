عاجل- زيادة 48%.. مدبولى يتحدث عن أسعار القمح والبترول

جدة - نرمين السيد - وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن كل المؤسسات الدولية تتحدث عن تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمى بسبب الأزمة فى أوكرانيا.

وأوضح مدبولى، أن عالميًا، أسعار القمح زادت 48% وأسعار النفط ارتفعت 55% منذ الأزمة الأوكرانية.