المفتى يعزى وزير الأوقاف فى وفاة شقيقته

جدة - نرمين السيد - ودعا المفتى باسمه وباسم العاملين بدار الإفتاء المصرية، المولى (عزَّ وجلَّ) أن يمنَّ على الفقيدة بالرحمة والمغفرة والرضوان، وأن يسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

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