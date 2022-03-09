جدة - نرمين السيد - التقى السفير هانى سليم، سفير مصر فى البيرو، بالرئيس الجديد لاتحاد الإذاعة والتلفزيون البيروفى "جوزيف داجر" لتهنئته بالمنصب وبحث فرص التعاون المتبادل بين الاتحاد البيروفى واتحاد الإذاعة والتليفزيون فى مصر.





أبرز السفير المصرى الدور الرائد لاتحاد الإذاعة والتلفزيون المصرى كأداة فاعلة للتنوير وبناء الفكر ونشر الوعى والثقافة والفنون ليس فقط فى مصر بل أيضًا فى المنطقة العربية والشرق الأوسط وإفريقيا، باعتبار ما تمثله مصر من ثقل سياسى وحضارى وثقافى وإعلامى كبير فى المنطقة. من جانبه، أعرب الرئيس الجديد للاتحاد البيروفى للإذاعة والتلفزيون عن تطلعه، لبحث سبل التعاون مع نظيره المصرى فى عدة مجالات، ومنها المواد الإخبارية والثقافية والفنية، ومواد الترويج السياحى والثقافى والحضارى، إضافةً إلى الأفلام التسجيلية والتغطيات الإخبارية المتبادلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير المصرى يبحث مع رئيس التلفزيون فى بيرو التعاون الثنائى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.