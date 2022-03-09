وزير الزراعة يبحث مع جامعة فلوريدا الأمريكية تخفيض أسعار شتلات الفراولة

جدة - نرمين السيد - بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، مع الدكتور باتريك هاريسون ممثل جامعة فلوريدا الأمريكية ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المالكة لحقوق الملكية الفكرية لأجود أصناف الفراولة المتميزة عالميا تخفيض أسعار شتلات الفراولة





كما تناول اللقاء توفير شتلات الفراولة من أفضل الأصناف العالمية المعتمدة للمزارعين المصريين بأسعار مخفضة ومتابعة الخطوات التنفيذية لقيام الشركة بالاستثمار الزراعى فى مصر وتطورات العمل بالمشتل النموذجى الذى تم انشاؤه وأنتج بالفعل ما يزيد عن 10 ملايين شتلة معتمدة فى أول انتاج له من الأصناف المتميزة.

وناقش وزير الزراعة أيضا مع ممثل جامعة فلوريدا خطوات توقيع بروتوكول للتعاون فى مجال البحث العلمى لاستحداث وتربية أصناف جديدة من الموالح والفراولة والتوت البرى والتوت الأسود، وتم الاتفاق على تخفيض أسعار شتلات الفراولة المعتمدة للمزارعين المصريين خلال الموسم الجارى إلى 4 جنيهات بدلا من 7 جنيهات فى العام الماضى وتوفير كافة احتياجات السوق المحلى من الشتلات المعتمدة من الأصناف المتميزة من خلال مصدرها الأصلى، والتى تمتلك الشركة حقوق الملكية الفكرية لها.

وفى نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على قيام الوزارة بتخصيص الأرض اللازمة لإنشاء مركز التميز العلمى باستثمارات وخبرات أمريكية كاملة وتوقيع مذكرة التفاهم المشتركة للتعاون مع عدة جامعات أمريكية أخرى، والتى تمتلك برامج التربية للعديد من أهم الأصناف العالمية.

ويأتى ذلك فى إطار استمرار وزارة الزراعة فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز فرص الاستثمار بالقطاع الزراعى وتذليل العقبات أمام المستثمرين لتوفير العملة الصعبة وانتاج مواد الإكثار الخضرية العالمية محليا وتفعيل الاستفادة من انضمام مصر للاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية(UPOV).

وحضر اللقاء الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى، والدكتور فهيم قورة مدير البرنامج الدولى لتربية الفراولة بجامعة فلوريدا الأمريكية.