وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين يؤكدون مواصلة المساعى للمفاوضات الجادة

جدة - نرمين السيد - عقد وزير الخارجية سامح شكرى، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى، اجتماعا تشاوريا، اليوم الأربعاء، وذلك على هامش اجتماع الدورة 157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى.





وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع ناقش تطورات القضية الفلسطينية على مختلف الأصعدة، وما تشهده الساحة الفلسطينية من استحقاقات سياسية مهمة، كما تطرق الاجتماع من جانب آخر إلى أبرز مجالات التعاون بين مصر والأردن وفلسطين فى المجالات ذات الأولوية، وسبل مواصلة العمل من أجل تعزيز أطر العلاقات المتميزة القائمة بينهم.

وأوضح حافظ، أن وزراء الخارجية أكدوا أهمية مواصلة المساعى من أجل تهيئة البيئة المواتية لإطلاق مفاوضات جادة بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى سعيا نحو التوصل إلى السلام الشامل والعادل والدائم الذى يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب الوزراء الثلاث عن تطلعهم لانخراط الأطراف المعنية بفاعلية فى ملف عملية السلام سعيا نحو تحقيق تلك الغاية، والعمل نحو التصدى لكل ما يقوض فرص التوصل لحل الدولتين وإقامة السلام المنشود فى المنطقة.

وناقش الاجتماع ما تشهده الساحة الفلسطينية من تحديات عدة، إذ أكد شكرى دعم مصر المتواصل للأشقاء الفلسطينيين على مختلف الأصعدة، وكذا للخطوات المبذولة لتعزيز الوضع الداخلى وإنهاء ملف الانقسام الفلسطينى.

واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزراء تناولوا عددا من القضايا العربية الملحة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واتفقوا على مواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة.