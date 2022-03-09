/684366/إزالة-45-حالة-تعد-على-أراضي-أملاك-دولة-بأسيوط

طالب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بانتظام سير العمل في المرحلة الثالثة من الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

دوت الخليج

وأشار المحافظ الى انه تم إزالة 45 حالة تعدي بـ 4 مراكز تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء .

وأوضح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية تمكنت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من تنفيذ عدة حملات نجحت خلالها في إزالة 45 حالة تعدي بمراكز أبنوب وأسيوط وساحل سليم والقوصية على مساحة 1443 متر مربع مباني و170 فدان زراعة وذلك بمشاركة رؤساء الوحدات القروية ومسئولي الإزلات والري والهيئة العامة للطرق وهيئة التعمير وبمساعدة القوات القائمة على تأمين لجنة الازالات من مديرية أمن أسيوط.

تكثيف الحملات الميدانية لرصد التعديات وتنفيذ الإزالة الفورية

اللواء عصام سعد كان قد شدد على الأجهزة التنفيذية بضرورة تكثيف الحملات الميدانية لرصد التعديات وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وعدم السماح بعودة التعديات التي تم إزالتها مرة أخرى معلنًا عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) ورقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة على مدار 24 ساعة.

تنفيذ المرحلة الأولى

يشار الى أن الموجة الـ 19 يجري تنفيذها على 3 مراحل حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى خلال الفترة من 19: 30 يناير الماضي وتم خلالها إزالة 289 حالة تعد بإجمالي مساحة 31160 متر مربع مباني و168 فدان و48 قيراط زراعة بينما نفذت المرحلة الثانية من 6: 26 فبراير الماضي وتم خلالها إزالة 641 حالة تعدي بمساحة 52389.75 متر مربع و349 فدانا و38 قيراط زراعة والمرحلة الثالثة جاري تنفيذها خلال الفترة من 6: 26 مارس الجاري.