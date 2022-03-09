/684362/لاعب-صن-داونز-السابق-مباراة-الأهلي-ستكون-معركة-وعليهم-اختبار-شخصيتهم

كشف روجر فوتمبا لاعب صن داونز السابق، أن مباراة الأهلي ستكون بمثابة معركة، في الجولة الرابعة بإياب من دور المجموعات بدروري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حقق صن داونز في مباراة الذهاب بالجولة الثالثة بالمجموعة الأولى الفوز في القاهرة على حساب الأهلي بملعب السلام بهدف نظيف، ويتكرر اللقاء يوم السبت المقبل في جوهانسبرج، العاصمة الجنوب إفريقية.

تصريحات لاعب صن داونز السابق قبل مواجهة الأهلي

وقال يتومبا في تصريحات نقلها موقع "سوكر لادوما" الجنوب إفريقي: "سيتعين على الأهلي الفوز أمام صن داونز إذا أراد الاستمرار في دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "ستكون مواجهة صعبة للغاية، يجب أن يفهم صن داونز ذلك، عليهم التقليل من الأخطاء والبقاء متيقظين طوال المباراة، سيكون اختبارًا لشخصيتهم".

وأشار: "موسيماني يعرف كيف يتعامل مع الضغط، لقد مر بالعديد من المواقف، يعرف ما هو مطلوب منه وكذلك لاعبيه، لذلك سوف يتمكن من الوصول إلى القمة مرة أخرى، وستكون هناك معركة بينه وبين فريقه السابق".

واختتم: "يجب أن ننسب إليه الفضل في ما فعله في مصر وجنوب إفريقيا والقارة بالكامل، بغض النظر عما يحدث له، سيأتي أمام ماميلودي صن داونز من أجل الفوز وينقذ نفسه في المجموعة".

موقف الأهلي وصن داونز في ترتيب المجموعة

يحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 4 نقاط، فيما يحتل صن داونز الصدارة برصيد 7 نقاط، في المجموعة الأولى.

جدير بالذكر أن الأهلي أعلن صباح اليوم تجديد عقد بيتسو موسيماني لمدة عامين، وذلك اثناء توجه الفريق إلى جنوب إفريقيا بعد الفوز على بيراميدز في الدوري المصري بثلاثية نظيفة.

تشكيلة الأهلي المتوقع أمام صن داونز:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : بيرسي تاو - أحمد عبد القادر - محمد شريف.

حراسة المرمى: شريف إكرامي.