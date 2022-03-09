مع أبناء وزوجات الأبطال..أعضاء التنسيقية يحيون ذكرى يوم الشهيد

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أحيى عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صباح اليوم، ذكرى يوم الشهيد مع أبناء وأرامل عدد من شهداء الواجب.

دوت الخليج

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحتفل بذكرى يوم الشهيد مع أبناء وأرامل عدد من شهداء الواجب

وشارك أعضاء التنسيقية طابور الصباح مع أبناء الشهيد عادل عبدالحميد بمدرسة الملك فهد التجريبية للغات في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك بحضور أعضاء التنسيقية: أحمد حسبو وعمرو عبدالباقي وحسن ضوة، بالإضافة إلى النائبة إيمان الألفي، زوجه الشهيد عادل عبدالحميد.

كما شارك عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، صباح اليوم، في طابور الصباح مع أبناء الشهيد أحمد شحاتة، بمدرسة بيرلز بمدينة الشروق.

جاء ذلك بحضور أعضاء التنسيقية: جهاد سيف، نور الشيخ، أحمد يحيى، والنائبة رحاب عبدالغني، زوجة الشهيد.

يأتي ذلك في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على إحياء ذكرى يوم الشهيد الذي يوافق 9 مارس من كل عام.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الإيجارات القديمة، التي بدأت أمس بحضور عدد من ملاك الوحدات المتضررين من الإيجار القديم، وذلك في إطار الدور المجتمعي للتنسيقية.

حضر الجلسة عدد من ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بغرفتي البرلمان وبعض الأعضاء وممثلين عن العناصر الفاعلة في ملف الإيجار القديم وذلك بمقر التنسيقية.

وأعرب ممثلو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين في بداية الجلسة عن رغبتهم الحقيقية في الوصول لأفضل الحلول التوافقية حول أزمة الإيجار القديم، اتساقا مع رؤية التنسيقية الشاملة في وضع كافة الملفات العالقة على أجندتها الخاصة للوصول لحلول عملية في أقصر وقت ممكن.