/684358/موعد-عرض-فيلم-مش-بالورقة-والقلم-بإحتفال-لأول-مرة-في-المركز-القومي-للسينما

يستعد المركز القومي للسينما لإقامة إحتفالية خاصة باليوم العالمي للمرأة برئاسة السيناريست زينب عزيز وذلك يوم السبت الموافق ١٢ مارس في تمام الساعة السادسة مساءًا، بمركز الابداع بدار الأوبرا المصرية.

دوت الخليج

موعد عرض فيلم مش بالورقة والقلم بإحتفال

وكشف مجدي الشحري مدير عام الإنتاج في المركز القومي للسينما تفاصيل الاحتفالية وقال أنها تتضمن العرض الأول للفيلم الروائي القصير "مش بالورقة والقلم" للمخرج أحمد محمد عبده.

فيلم مش بالورقة والقلم بإحتفال

فيلم مش بالورقة والقلم بإحتفال من إنتاج المركز القومي للسينما ومن إخراج احمد محمد عبده وسيناريو وحوار ناجي عبدالله وبطولة مصطفي سلامة ورنا خطاب وآلاء على وبريهان انور ويحي نديم وفريق العمل مدير تصوير محمد مطر ومونتاج منار حسني، وشارك بالفيلم عدد من محاربات السرطان بمستشفي بهية، وتدور أحداث الفيلم في إطار دراما رومانسية عن مقاومة المرأه لمرض السرطان.

ورشة إخراج في المركز القومي للسينما

وعلى جانب آخر أقام المركز القومي للسينما «ورشة الإخراج» حاضر خلالها المخرج محمود سالم، إذ أشرف عليها المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، وذلك في «مركز ثروت عكاشة». وكانت الورشة يوم الأحد الماضي الموافق 6 من شهر مارس الجاري، في «قصر ثروت عكاشة الثقافي».