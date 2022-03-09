وزيرة التضامن أمام البرلمان: نعمل على الاستراتيجية الوطنية للعمالة غير المنتظمة ..ولا قلق بشأن «المُعدمين»

/684357/وزيرة-التضامن-أمام-البرلمان-نعمل-على-الاستراتيجية-الوطنية-للعمالة-غير-المنتظمة-ولا-قلق-بشأن-المعدمين

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل على الاستراتيجية الوطنية للعمالة غير منتظمة، وهناك العديد من الاشتراكات للفئات المعدمة طبقا للقانون و بالتنسيق مع وزارة المالية.

دوت الخليج

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي: نقوم بعمل استراتيجية للعمالة غير منتظمة وكذلك صندوق للعمالة غير منتظمة لدعمهم سواء كان فى وقت الإغاثة أو الطوارىء، لافتة أن هناك مشكلة في المنظومة التأمينية وهي عدم وعي المواطنين بهذه المنظومة، مضيفة: في حالة حدوث أي شيء للمواطن المعدم يتم صرف 50ألف جنيه له ولأهله.

الاستراتيجية الوطنية للعمالة غير المنتظمة

وكانت قد شاركت وزيرة التضامن، بمناقشات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي، عن "إمكانية إدراج العمال الذين خرجوا على المعاش قبل سن الستين في منظومة التأمين الصحي لحين النظر في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019".

قالت القباج، أن هناك الدولة تقر خلال المرحلة الحالية منظومة حماية اجتماعية من الطفل حتي المسن.

وأشارت وزيرة التضامن، إلي أن الدولة لا تدعم بالنقدي فقط بل الدعم شامل سواء حياة كريمة وتوفير فرص عمل، موضحة أن هناك تطوير لعملية التأمينات وبالتحديد عملية الميكنة، مؤكدة أنه يتم تطوير المنظومة بأكملها، مشيرة إلي اكبر الفئات التي أثارت الجدل 148 فئة المعاش المبكر.

وأكدت القباج، أن وزارة التضامن تعمل مع وزارة المالية وجهات اخري لمن تم تصفيتهم من أعمالها، ويتم تعويضها وعمل تأمين مع شركات التأمين واوضحت أنه لن يكون هناك موطن ليس له تأمين صحي شامل، سواء لمن خرج معاش مبكر برغبته أو من تم تصفيتهم من أعمالهم.