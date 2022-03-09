/684353/النائب-أحمد-نشأت-منصور-مايحدث-من-جهود-من-أجل-الحماية-المجتمعية-فى-مصر-خطوات-مقدرة

وجه النائب أحمد نشأت منصور، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الشكر للقيادة السياسية و وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج بشأن الاهتمام بالفئات التي تحتاج للعناية والفئات المهمشة و غير القادرين من خلال مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس السيسي.

دوت الخليج

ووجه منصور، حديثه للدكتور محمد ضاحي رئيس الهئية العامة للتأمين الصحي: سيادتك مستكتر علي المواطنين مبلغ 56 جنيه لـ 740جنيه، لافتا أن أحد مشاكل قانون التامين الصحي الشامل الذي تغلب علية المجلس كانت مصادر التمويل.

النائب أحمد نشأت منصور :مايحدث من جهود من أجل الحماية المجتمعية فى مصر خطوات مقدرة

وأكد وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الدولة بذلت العديد من الجهود لتخفيف العبء علي المواطن البسيط، مضيفا يوجد تمويل محدد للتأمين الصحي الشامل وتختص به كل من وزارتي المالية و التخطيط، مطالبا رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي أن يطمئن المواطنين بأن هناك تمويلات وأن الدولة تستطيع أن تتكفل بهم.

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019

هذا وشاركت د.نفين القباج وزيرة التضامن،بمناقشات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي، عن "إمكانية إدراج العمال الذين خرجوا على المعاش قبل سن الستين في منظومة التأمين الصحي لحين النظر في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019".

ووجه رئيس اللجنة النائب عادل عبد الفضيل" الشكر لوزيرة التضامن على جهودها الكبيرة منذ توليها حقيبة الوزارة منذ 2019 ، مؤكدا أنها تقوم بأعمال قوية فيما دعا الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بتكاتف الجميع لمواجهة الزيارة السكانية، مشيرا إلي أن الزيادة السكانية تلتهم التنمية.