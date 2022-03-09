/684361/الرئيس-السيسي-الدولة-استمرت-في-البناء-والتنمية-بالتوزاي-مع-محاربة-الإرهاب

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته فعاليات الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، موجها في بداية حديثه الشكر والاعتزاز لأسرة كل شهيد وضحية.

دوت الخليج

وتابع الرئيس السيسي ::" انا كنت عايز اسمعكوا الكلام الي بيقولوه الأسر والأهالى الي قدموا أبنائهم وأزواجهم للوطن.. كلام عجيب والله انهم يتكلموا كده.. طالما فى مصر شعب وأسر ناس كلها بسطاء ده كرم من ربنا."

الرئيس السيسي: الشر لا يمكن أن ينتصر على الخير مهما بلغ من قساوة

وأكمل الرئيس السيسي:" الاغنية اللي فاتت كانت بتتكلم عن الشهداء والمصابين اللي قدمو جزء من اجسامهم عشان مصر تفضل هي مصر.. احنا كمان بنحرص على ان مصر تبقى موجودة بما يليق بدم كل شهيد".

وتابع:" لما بدأت معركتنا مع الارهاب في 2013 و2014 كان الناس بتقول يا ترى الموضوع ده هيفضل علطول ولا ايه.. وكنت واثق من الله ان الشر لا يمكن ابدا ان ينتصر على أهل الخير.. مهما كان عدواة وقسوة الارهابيين أن ينجح على خير".

الرئيس السيسي: الدولة استمرت في البناء والتنمية بالتوزاي مع محاربة الإرهاب

واستطرد:" قولنا يا ترى نحاربهم والبلد تستنى كده.. او نحاربهم والبلد تتبني كده.. واشتغلنا وبنينا واحنا بنقاتل.. وده كان فضل ربنا علينا.

وأكمل الرئيس السيسي:" ما تحقق حتى الآن ليس كل المستهدف والمطلوب ونأمل في المزيد".