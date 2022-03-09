وفاة شقيقة وزير الأوقاف: «كانت أمي الثانية»

توفيت، اليوم الأربعاء، شقيقة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وكتب عبر صفحته «رحم الله أختي الكبرى الحنون التي كانت أُمّا لي بعد أمي ( رحمهما الله ) رحمة واسعة، وأسكنهما ووالدي ( رحمه الله ) فسيح جناته».

وأضاف الوزير «رحمها الله تعالى جزاء ما قدمت لنا في حياتها ، وما صبرت على قضاء الله عز وجل في مرضها ، فو الله ما عرفتها إلا صابرة راضية محتسبة ، ولا نزكيها على من هي بين يديه الآن فهو أعلم وأرحم بها منا ، وما شهدنا إلا بما علمنا . يا رب لقد سترتها بيننا بسترك فجملها وأكرمها به اليوم بين يديك وفي رحمتك ، اللهم نور لها قبرها ، ومد لها فيه مد بصرها ، وتغمدها بما أنت أهله من الرحمة والمغفرة».

وتابع «إن العين لتدمع وحق لها ، وإن القلب ليحزن وحق له ، غير أننا راضون كل الرضا بقضاء الله وقدره ، ولا نقول إلا ما يرضيه سبحانه : " إنا لله وإنا إليه راجعون " ، فلله ما أعطى ، ولله ما أخذ ، وله الحمد في كل حال وعلى كل حال كيف قدر وكيف قضى ، وما غَدُنا من يومها ببعيد ، نواصينا كلها بأمره وبين يديه سبحانه ، ولكل أجل كتاب آت لا محالة . اللهم لا تفتنا بعدها ، ولا تحرمنا أجرها ، واغفر اللهم لنا ولها».

وأنهى الوزير «أشكر كل من تفضل بمواساتنا حضورا لتشييع الجنازة أو عبر الاتصال أو الرسائل ، مع قصرنا للعزاء على القبر ، فمن حضر فقد عزى ، ومن عزى عبر الرسائل فقد عزى ، ومن دعا لها بالرحمة بظهر الغيب فقد عزى».