الرئيس السيسي: العهد للشهداء أننا نحافظ على مصر بما يليق بدمائهم وأرواحهم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم عرض أغنية ضمن فعاليات الندوة التثقيفية عن الشهداء، متابعا: "لقد قدموا أرواحهم ودمائهم والمصابين اللى قدموا جزء من أجسادهم علشان تفضل مصر هي مصر.. العهد مننا زى ما هما حرصوا أنها مش تضيع.. احنا كمان نحرص على أنها تفضل موجودة.. مش موجود بس كده.. لا.. موجودة بما يليق بدم وروح كل شهيد".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد: "لما بدأت المعركة مع الإرهاب في 2013 و2014 ولغاية شهور قليلة مضت.. كانت كل الناس بتقول الموضوع ده هيفضل كده على طول.. الكابوس ده هياخدنا وياخد ولادنا.. الشر لا يمكن أن ينتصر على أهل الخير.. مهما كان بشاعة وقسوة وغباء وجهل تصرفهم وعدوانهم.. لا يمكن أن تنجح.. الخير في النهاية هينجح".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "كنا بنقول يا ترى نحاربهم والبلد تستنى كده.. ولا نحاربهم والبلد نبنيها كده.. القرار الحرب والبناء.. والشغل واحنا بنقاتل.. ومحدش كتير بيعمل كده.. وده كان من فضل ربنا علينا".

وتحتفل القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وذلك تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التى قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

وتأتى الاحتفالات تزامنا مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض يوم 9 مارس 1969.

جاء اختيار يوم 9 مارس من كل عام مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض 1969 والذي ضرب أروع مثال على التواجد فى خط المواجهة فكان دائما في الصفوف الأمامية تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.