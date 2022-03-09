الرئيس السيسي لأسر الشهداء والمصابين: كل الشكر والتقدير والاعتزاز

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر والتقدير والاعتزاز والتحية لاسرة كل شهيد وكل مصاب ".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة، بمناسبة يوم الشهيد، "الحقيقة كنت عاوز دايما اسمعكم الكلام اللى بيقوله الاسر والأهالي الاب والام والزوجة اللى قدموا ابنائهم او ازواجهم كلام عجيب والله، انهم بيتكلموا كده ويقولوا الكلام ده".

وتابع الرئيس: "طالما فيه مصر شعب وأسر زى ما انتوا شايفين، كلهم اسرنا.. ناس كلهم بساط زينا.. واللى راح سند وضهر وضنا.. ابدا كل كلمة تتقال كلمة طيبة رائعة.. مستعدين ونقدم اكتر والأب يقولي وانا كمان من فضلكم".

وتحتفل القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وذلك تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التى قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

وتأتى الاحتفالات تزامنا مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض يوم 9 مارس 1969.

جاء اختيار يوم 9 مارس من كل عام مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض 1969 والذي ضرب أروع مثال على التواجد فى خط المواجهة فكان دائما في الصفوف الأمامية تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.