الرئيس السيسي يكرم أسر الشهداء بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسر الشهداء من القوات المسلحة ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، ومن أسماء الشهداء الذين تم تكريم أسرهم:

رائد شهيد حسين عبد الله الجزار.

رائد شهيد عبد الله محمود المرسى البهنسى.

نقيب شهيد أحمد عبد السلام عبد الواحد سلامة.

ملازم أول شهيد محمد أشرف عبد الفتاح علي.

ملازم أول احتياط فادى مدحت.

عريف متطوع شهيد أحمد محمد عبد الحميد اللبان.

عريف مجند شهيد أمير طارق إبراهيم محمد.

عريف شهيد عبودة عبد الوهاب محمد القلعي.

الأب المثالي: مصطفى محمد جمعة، والد الشهيد البطل هيثم مصطفى محمد جمعة.

الأم المثالية: سهير على عبد العزيز عبد اللاه، أرملة رقيب شهيد، محمد نبيل محمد قطب عبد اللاه، والذي استشهد في حرب أكتوبر 1973.

وتحتفل القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وذلك تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التى قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

وتأتى الاحتفالات تزامنا مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض يوم 9 مارس 1969.

جاء اختيار يوم 9 مارس من كل عام مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض 1969 والذي ضرب أروع مثال على التواجد فى خط المواجهة فكان دائما في الصفوف الأمامية تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.