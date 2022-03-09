«الجيزة» تزيل تعديات على أراضي الدولة ولاية وزارة الأثار بـ «ميت رهينة»

واصلت محافظة الجيزة مجهودات ازاله التعديات علي الاراضي املاك الدولة في اطار تنفيذ الموجه ١٩ لازاله التعديات علي مستوي الجمهورية . وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجهودات مركز ومدينة البدرشين في تنفيذ ٤١ قرار ازاله لتعديات علي الأراضي أملاك الدولة ولاية الاثار علي مساحه ٦٧٩٨م٢ وذلك بقرية ميت رهينة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين . وفي مركز ومدينة منشاة القناطر تم ازاله ٣ حالات تعدي علي الأراضي أملاك الدولة لم يتم تقنين الاوضاع عليها وذلك بالوحدة المحلية بأبو غالب . واستكمالا لمجهودات محافظة الجيزة في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية قامت المحافظة من خلال مركز ومدينة الصف بايقاف أعمال صب سقف خرساني دور اول فوق الارضي ومصادرة المعدات المستخدمة بنطاق الوحدة المحلية بالاخصاص .

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