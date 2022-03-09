محافظ الجيزة يناقش استعدادات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أجتماعا تنسيقيا مع الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق لمناقشة الموقف الحالي للمراكز المدرجة بالمرحلة الثانية بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتحديد الاحتياجات المطلوبة للمراكز المقرر إدراجها بالمرحلة الثانية وهم: «83 قرية وتوابعها بمراكز ومدن منشأة القناطر والعياط والبدرشين» ، بهدف الأرتقاء بمستوي حياة المواطنين في الريف.

وفى بدايه الاجتماع وجه المحافظ الشكر للقوات المسلحة باجهزتها المختلفة والأجهزة التنفيذية الأخرى لدورهما الملموس فى انجاز تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة بقرى مركزى الصف وأطفيح .

وأشار محافظ الجيزة أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة سوف تشهد أنطلاقة غير مسبوقة في تنفيذ المشروعات التنموية والنهوض بالبنية التحتية بصورة مماثله لما تشهده حاليا المراكز المدرجة بالمرحلة الأولى والتي تشمل تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز ومنشآت تعليمية وصحية ومراكز للشباب.

ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بضرورة الأنتهاء من توفير الأراضي الفضاء اللازمة للمشروعات المقرر تنفيذها في شتي القطاعات وإعداد الدراسات والتصميمات الهندسية اللازمه للمشروعات خلال أسبوعين علي الاكثر في اطار التجهيزات التي تعدها المحافظة مع الأجهزة المعنية في ذلك الشأن لتدشين المرحله الثانية وتنفيذ مشروعاتها .

وأضاف راشد بأن المحافظة لاتدخر جهدآ في تقديم أوجه الدعم اللازم لتذليل أيه معوقات او عقبات قد تواجه الجهات القائمة خلال التنفيذ .

الاجتماع الذي ترأسه المحافظ جاء بحضور أبراهيم الشهابي نائب المحافظ والمهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد ورؤساء شركات المرافق ورؤساء المراكز المعنية .