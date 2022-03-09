سامح شكرى يلتقى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي

التقى وزير الخارجية سامح شكري الشيخ د.أحمد ناصر الصباح، وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، على هامش المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية لبحث أوجه العلاقات الوطيدة بين البلديّن الشقيقيّن ومواصلة التنسيق وتبادل الرؤى إزاء قضايا المنطقة.

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