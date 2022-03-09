عاجل- السيسى عن كلام أسر الشهداء: كل كلمة بتتقال طيبة ورائعة

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى خلال كلمته اليوم فى الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد: "كلام أسر الشهداء والمصابين عجيب والله، كل كلمة بتتقال طيبة ورائعة، مستعدين نقدم أكثر، حتى الأب بيقول وأنا كمان".

وتحتفل مصر والقوات المسلحة فى الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، والذى يوافق ذكرى استشهاد الجنرال الذهبى الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.