عاجل- تكريم أسر 10 شهداء فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ومن أسماء الشهداء الذين تم تكريم أسرهم اليوم الأربعاء: رائد شهيد حسين عبد الله الجزار. رائد شهيد عبد الله محمود المرسى البهنسى. نقيب شهيد أحمد عبد السلام عبد الواحد سلامة. ملازم أول شهيد محمد أشرف عبد الفتاح على. ملازم أول احتياط فادى مدحت. عريف متطوع شهيد أحمد محمد عبد الحميد اللبان. عريف مجند شهيد أمير طارق إبراهيم محمد. عريف شهيد عبودة عبد الوهاب محمد القلعى. الأب المثالى/ مصطفى محمد جمعة، والد الشهيد البطل هيثم مصطفى محمد جمعة. الأم المثالية/ سهير على عبد العزيز عبد اللاه، أرملة رقيب شهيد، محمد نبيل محمد قطب عبد اللاه، والذى استشهد فى حرب أكتوبر 1973. وتحتفل مصر والقوات المسلحة فى الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، والذى يوافق ذكرى استشهاد الجنرال الذهبى الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.

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