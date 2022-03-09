عاجل- السيسى: معدلات التقدم للجيش والشرطة لم تتوقف لحظة فى أصعب الأوقات

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس على هامش الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بـ "يوم الشهيد": حتى فى أكبر نسب خسائر تحققت لم يتوقف أبدًا جندى أو ضابط أو ضابط صف، ونفس المعدلات كما هى وقد تكون زادت".

وأشار الرئيس، إلى أن مصر اتخذت قرارا بمحاربة الإرهاب بالتوازى مع البناء والتنمية، لافتا إلى أن ما تحقق قليل جدا بالنسبة إلى المستهدف والمطلوب، متابعا: "الظروف التى تمر على الدنيا واللى احنا جزء منها، بتقول إن المسار ده لو فكرنا نعمله دلوقتى قد تكون التكلفة ضعف التكلفة التى تحملنها لحجم البناء الذى تم خلال الأعوام الماضية".

وتحتفل مصر والقوات المسلحة فى الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، والذى يوافق ذكرى استشهاد الجنرال الذهبى الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.