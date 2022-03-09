محافظ المنيا: توفير سيارات متنقلة محملة بالسلع والمواد الغذائية

جدة - نرمين السيد - شدد أسامة القاضى، محافظ المنيا، على استمرار وتكثيف تنفيذ الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك.





وذلك حرصا على سلامة وصحة المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وإدارة التموين، ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطرى، والجهات المعنية.

وأعلن المحافظ عن اتخاذ حزمة من الإجراءات لضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقرى المحافظة، بهدف القضاء على الاحتكار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث كلف "القاضى" مديرية التموين بتكثيف الحملات بصفة يومية لضبط التجار محتكرى السلع الغذائية، من خلال تخزين السلع الاستراتيجية بغرض زيادة أسعارها، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وكافة الجهات المعنية وتحرير المحاضر بالمضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة بالتعاون مع الجهات المعنية حملة تموينية، أسفرت عن تحرير عدد من المخالفات جاءت من أهمها مخالفات عدم الإعلان عن التسعيرة، ومخالفة منتجات منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط طن سكر تم تجميعه بدون فواتير، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم التنسيق مع الشركة المصرية للتجارة وكبار التجار، بتوفير كافة السلع والمواد الغذائية، بصفة مستمرة، يتم من خلالها عرض السلع الاستراتيجية والأساسية والتى تهم المواطنين بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق لخلق نوع من التنافس داخل مراكز المحافظة.

وأكد المحافظ، أنه تم التنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لتوفير سيارات متنقلة ومحملة بالسلع والمواد الغذائية يتم توزيعها بالقرى وتوابعها، بهدف وصول كافة السلع والمواد الغذائية للمواطنين، بالإضافة لتنظيم العديد من منافذ البيع والمعارض لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين بنطاق المحافظة.