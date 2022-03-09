عاجل- السيسى: مصر واجهت الكثير من التحديات غير المسبوقة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى على هامش الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بـ "يوم الشهيد"، أن الاحتفال بيوم الشهيد مناسبة متجددة لتكريم أبناء مصر المخلصين، واستذكار تضحياتهم، لافتا إلى أن يوم الشهيد هو يوم نكرم فيه أيضا عطاء الصامدين الذين يحملون مسؤولية هذا الوطن ليحيا شعب مصر فى أمان وسلام.

وأوضح أن أبناء مضر دفعوا كل ما هو غال ونفيس لرفعة هذا الوطن، مشيرا إلى أن مصر واجهت الكثير من التحديات غير المسبوقة مثل جائحة كورونا.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة فى الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، والذى يوافق ذكرى استشهاد الجنرال الذهبى الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.