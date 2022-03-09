عاجل- السيسى: كنت على ثقة فى الله بأن أهل الشر لن ينتصروا أبدا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه كان على ثقة فى الله، أن أهل الشر لا يمكن أن ينتصروا على أهل الخير، مهما كانت بشاعة وقسوة وغباء وجهل أهل الشر، لا يمكن أبدا أن ينجحوا، وفى النهاية الخير سوف ينجح.





وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته خلال الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بـ "يوم الشهيد": "القرار كان هنحارب أهل الشر وهنبنى، وهنشتغل واحنا بنقاتل، وده كان من فضل ربنا علينا، ومعدلات التقدم إلى الجيش والشرطة لم تتوقف أبدا، لا جندى ولا ضابط ولا ضابط صف". وتابع: "الدولة تعمل وتحرص على الاستمرار فى البناء والتنمية، بالتوزاى مع مكافحة الإرهاب". وتحتفل مصر والقوات المسلحة فى الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، والذى يوافق ذكرى استشهاد الجنرال الذهبى الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.

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