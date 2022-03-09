- 1/3
- 2/3
- 3/3
وتتضمن فعاليات المعرض إتاحة الفرصة أمام الزائرين والطلاب للتواصل مع مسئولى عشرات الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والدولية المشاركة للتعرف على البرامج الدراسية المتاحة.
ويستهدف المعرض مساعدة الطلاب فى تحديد التخصص والجامعة التى يرغبون فى الدراسة بها، خاصة طلاب المرحلة الثانوية، كما يتيح الفرصة للتعرف على المنح الدراسية الممولة كليًا أو جزئيًا، فضلًا عن الفرص التدريبية بعدد من المؤسسات والهيئات التعليمية مجانًا أو مقابل الحصول على خصم بقيمة محددة.
كما يتمثل المعرض فى أنه معرض تعريفى بين الطلاب وكافة الجامعات، ويشارك بالمعرض 80 جامعة مصرية «خاصة ـ أهلية»، وجامعات خارجية دولية، إضافة إلى مراكز التدريب، تحت رعاية وزارات؛ التعليم العالى، التربية والتعليم، الاتصالات، واتحاد الجامعات العربية.
وقالت الدكتورة خديجة عطية، ممثل جمهورية مصر العربية فى المجلس العربى للتدريب والإبداع الطلابى، التى حرصت على حضور افتتاح المعرض، إن إقامة مثل تلك المعارض تقديم العديد من الخدمات للطلاب المقبلين على المراحل الجامعية، مشيرة أن المعرض يمثل فرصة للطلاب حيث يتوفر فى المعهد العديد من الجامعات العالمية.
وأوضحت أن الجامعات تتميز وتتنوع عن بعضها البعض فى ما تقدمه من دراسة ومنح قد تمثل افادة كبيرة للشباب المصرى، وهى فرصة للتبادل الطلابى والإبداع والبحث عن الفرص.
وأشارت إلى أنها بصفتها ممثل مصر فى المجلس العربى، فإن المجلس يعمل بشكل دائم على تقديم الفرص التدريبية لطلاب الجامعات بين الدول العربية مع بعضها البعض، كما أنه ينظم الملتقى الابداعى للطلاب على مستوى اتحاد الجامعات العربية الذى يتقدم خلاله الطلاب بالأبحاث العلمية وينالوا الجوائز القيمة عند فوز الأبحاث.
وأكدت أن المجلس حصل على المركز الأول فى التدريب على مستوى الجامعات العربى لـ 7 سنوات متتالية، قائلة: «نفسنا الطلبة تيجى مصر وتشوف الثقافة والتاريخ المصرى، والتطور التكنولوجى».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاف المعرض الدولى للجامعات والمنح «إيديوجيت» (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.