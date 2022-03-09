انطلاف المعرض الدولى للجامعات والمنح «إيديوجيت» (صور)

جدة - نرمين السيد - انطلقت فعاليات الدورة العاشرة من المعرض والملتقى الدولى للجامعات والمنح والتدريب «إيديوجيت»، تحت شعار «التعليم العالى.. ووظائف المستقبل"، تحت رعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية.





‎وتتضمن فعاليات المعرض إتاحة الفرصة أمام الزائرين والطلاب للتواصل مع مسئولى عشرات الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والدولية المشاركة للتعرف على البرامج الدراسية المتاحة.

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ويستهدف المعرض مساعدة الطلاب فى تحديد التخصص والجامعة التى يرغبون فى الدراسة بها، خاصة طلاب المرحلة الثانوية، كما يتيح الفرصة للتعرف على المنح الدراسية الممولة كليًا أو جزئيًا، فضلًا عن الفرص التدريبية بعدد من المؤسسات والهيئات التعليمية مجانًا أو مقابل الحصول على خصم بقيمة محددة.

كما يتمثل المعرض فى أنه معرض تعريفى بين الطلاب وكافة الجامعات، ويشارك بالمعرض 80 جامعة مصرية «خاصة ـ أهلية»، وجامعات خارجية دولية، إضافة إلى مراكز التدريب، تحت رعاية وزارات؛ التعليم العالى، التربية والتعليم، الاتصالات، واتحاد الجامعات العربية.

وقالت الدكتورة خديجة عطية، ممثل جمهورية مصر العربية فى المجلس العربى للتدريب والإبداع الطلابى، التى حرصت على حضور افتتاح المعرض، إن إقامة مثل تلك المعارض تقديم العديد من الخدمات للطلاب المقبلين على المراحل الجامعية، مشيرة أن المعرض يمثل فرصة للطلاب حيث يتوفر فى المعهد العديد من الجامعات العالمية.

وأوضحت أن الجامعات تتميز وتتنوع عن بعضها البعض فى ما تقدمه من دراسة ومنح قد تمثل افادة كبيرة للشباب المصرى، وهى فرصة للتبادل الطلابى والإبداع والبحث عن الفرص.

وأشارت إلى أنها بصفتها ممثل مصر فى المجلس العربى، فإن المجلس يعمل بشكل دائم على تقديم الفرص التدريبية لطلاب الجامعات بين الدول العربية مع بعضها البعض، كما أنه ينظم الملتقى الابداعى للطلاب على مستوى اتحاد الجامعات العربية الذى يتقدم خلاله الطلاب بالأبحاث العلمية وينالوا الجوائز القيمة عند فوز الأبحاث.

وأكدت أن المجلس حصل على المركز الأول فى التدريب على مستوى الجامعات العربى لـ 7 سنوات متتالية، قائلة: «نفسنا الطلبة تيجى مصر وتشوف الثقافة والتاريخ المصرى، والتطور التكنولوجى».