عاجل- الرئيس السيسى يكرم عددا من أسر الشهداء

جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن أسر الشهداء دفعت ثمنًا غاليًا فى تقديم أبنائها فداء للوطن، مشددا على ضرورة أن نحافظ على ماقدمه خيرة شباب مصر من أجل الوطن، وأن أقل ثمن ندفعه هو أن نحافظ على ما ضحى هؤلاء من أجله.

وقال الرئيس السيسى، فى مداخلة له اليوم الأربعاء، عقب عرض مسرحى عن تضحية الشهيد، بمشاركة خالد الصاوى، وماجدة زكى، ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بـ"يوم الشهيد"، إن القصص الحقيقية لكل شهيد عبارة عن كنز من الوفاء والإنسانية.