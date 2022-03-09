جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن أسر الشهداء دفعت ثمنًا غاليًا فى تقديم أبنائها فداء للوطن، مشددا على ضرورة أن نحافظ على ماقدمه خيرة شباب مصر من أجل الوطن، وأن أقل ثمن ندفعه هو أن نحافظ على ما ضحى هؤلاء من أجله.
وقال الرئيس السيسى، فى مداخلة له اليوم الأربعاء، عقب عرض مسرحى عن تضحية الشهيد، بمشاركة خالد الصاوى، وماجدة زكى، ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بـ"يوم الشهيد"، إن القصص الحقيقية لكل شهيد عبارة عن كنز من الوفاء والإنسانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الرئيس السيسى يكرم عددا من أسر الشهداء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.