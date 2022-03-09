عاجل - السيسى: واجهنا ضغوطًا شديدة على الاقتصاد الوطنى

جدة - نرمين السيد - ونقل الرئيس على هامش الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بـ"يوم الشهيد"، تقديره وتقدير شعب مصر إلى أسر الشهداء على صبرهم وتحملهم، متوجهًا بالدعاء إلى الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء وأن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة فى الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، والذى يوافق ذكرى استشهاد الجنرال الذهبى الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.