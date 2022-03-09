وسط غياب نجوم الفن.. أحمد عبد العزيز وحيدًا في جنازة شقيقه

/684347/وسط-غياب-نجوم-الفن-أحمد-عبد-العزيز-وحيدا-في-جنازة-شقيقه

شيع الفنان أحمد عبدالعزيز منذ قليل جثمان شقيقه، من مسجد آل رشدان في مدينة نصر الذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء.

دوت الخليجيرصد لقطات من جنازة شقيق أحمد عبد العزيز

جنازة شقيق أحمد عبد العزيز

ظهر الفنان أحمد عبد العزيز منهارًا لوفاة شقيقه وجاء ذلك أثناء تشييع جثمانه بجانب غياب نجوم الفن وأصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني، فلم يحضر أحد في الساعات الأولى من تشييع الجثمان وصلاة الجنازة.

وكان الفنان أحمد عبد العزيز أعلن أمس الثلاثاء وفاة شقيقه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله و إنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله شقيقي الأستاذ يحيى عبدالعزيز، المحاسب في بنك الإسكندرية، اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك".

عزاء شقيق أحمد عبد العزيز

ومن المقرر أن يقام عزاء شقيق أحمد عبد العزيز اليوم الأربعاء مساءً في مسجد القوات المسلحة خلف قاعة المؤتمرات بمدينة نصر وذلك في تمام الساعة 8.30 مساءً وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً، وينتظر حضور عدد من أصدقاء الفنان لتقديم واجب العزاء.

وحرص عدد من الفنانين على نعي الراحل من خلال صفحة الفنان أحمد عبد العزيز عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من خلال خاصية التعليقات التي جاءت تدعو للراحل بالرحمة والمغفرة.

آخر أعمال أحمد عبد العزيز

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد عبدالعزيز كان مشاركته في بطولة مسلسل "الحلم" برفقة عدد كبير من النجوم مثل صابرين ، محمد رياض ، مى كساب، نهال عنبر ، كمال أبو رية، صلاح عبد الله، ورانيا فريد شوقى، سميرة عبد العزيز، مدحت تيخة، أنوشكا، عمر زهران، طاهر أبو ليلة، عبد الخالق أحمد، محمود الجابرى، شريف خير الله، ياسمين على، وكيرا الصباح وعدد آخر من الفنانين الشباب.

اقرأ أيضًا

وصول جثمان شقيق أحمد عبد لعزيز إلى مسجد آل رشدان (فيديو)

والمسلسل من تأليف محمد رجاء، وإخراج حسنى صالح، بينما يستعد للظهور ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022، من خلال مسلسل المداح 2 "أسطورة الوادي" برفقة عدد من النجوم مثل حمادة هلال وهبة مجدي وآخرين.