/684346/يوم-الشهيد-2022--أحمد-جمال-يشارك-في-احتفالات-يوم-الشهيد-أمام-الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي

شارك الفنان أحمد جمال في الفقرة الغنائية بالندوة التثقيفية الـ 35 احتفالا بيوم الشهيد بحضور الرئيس السيسي، بجانب عدد من المطربين مثل بهاء سلطان، وجنات ومي فاروق.

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