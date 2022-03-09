/684342/اول-تحرك-برلماني-لتحويل-مستشفى-التكامل-الصحي-بدمياط-لمستشفي-أسرة-نموذجية-التى-أطلقها-الرئيس-السيسي

تقدمت النائبةرحاب موسي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن تحويل مستشفى التكامل الصحي بالسنانية بدمياط الى مستشفي أسرة نموذجية التى اطلقها الرئيس السيسي، موضحة أن الرئيس السيسي قد أطلق المشروع القومى للمستشفيات النموذجية، لتوفير خدمة مميزة للمريض دون أعباء مالية إضافية.

دوت الخليج

تحويل مستشفى التكامل الصحي بدمياط إلى مستشفي أسرة نموذجية

وأضافت موسي: يهدف المشروع العمل على تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجى فى كل محافظة كنواة لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، وآلية لتدريب الأطقم الطبية والمواطنين على المنظومة الصحية الجديدة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن وزارة الصحة بدأت ربط هذه المستشفيات بعدد من الوحدات الصحية لتطبيق نظام الإحالة، وكذلك تقديم خدمات الرعاية الصحية من المستوى الثانى والثالث بالإضافة الى بعض الخدمات التشخيصية والتدخلات الجراحية المتقدمة، وكذلك تحسين جودة الخدمات المقدمة بالمستشفيات والعمل على مراعاة أن تكون المستشفيات النموذجية كاملة التجهيز من حيث البنية التحتية "المياه، الكهرباء، الإنترنت، شبكات الصرف الصحى" وتوفير البدائل الدائمة فى الطاقة الكهربائية لمواجهة أى انقطاع محتمل للكهرباء طويل أو قليل الأمد أو انقطاع مياه الشرب.

وأوضحت موسي، إلا أن مستشفى التكامل الصحي بالسنانية لم تدخل ضمن خطة وزارة الصحة لتحويلها إلى مستشفي نموذجية، مضيفة: هذه المستشفي تخدم 150 الف مواطن وبالتالى تعتبر حيوية وهامة جدا لخدمة أهالى دمياط. على الرغم من أن هذه المستشفي تتوافر بها كل معايير الأسس العلمية اللازم توافرها فى المستشفيات النموذجية سواء أثناء التحضير والتجهيز لتلك المستشفيات بحيث تكون المستشفيات كاملة التجهيزات من حيث "القوى البشرية، والتجهيزات الطبية، والمستلزمات الطبية والغير طبية".

وطالبت رحاب موسي، عضو مجلس النواب، بتحويل مستشفي التكامل الصحي بالسنانية إلى مستشفي أسرة نموذجية طبقا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل.