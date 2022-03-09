/684341/جنات-تشارك-في-الندوة-التثقيفية-للقوات-المسلحة-أمام-الرئيس-السيسي-باحتفالية-يوم-الشهيد-2022

تشارك الفنانة جنات ضمن احتفالية يوم الشهيد الذي يحضرها الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية الـ 35 بالتزامن مع احتفال القوات المسلحة يوم الشهيد والمحارب القديم بجانب مجموعة من المطربين مثل أحمد جمال وبهاء سلطان ومي فاروق.

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