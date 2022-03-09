/684339/مي-فاروق-في-فقرة-غنائية-في-إحتفالية-يوم-الشهيد

تحل اليوم ذكرى يوم الشهيد، وتقام الآن إحتفالية هذا اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء والفنانين والشخصيات العامة، ويتم تقديم العديد من الفقرات الفنية منها التمثيلي ومنها لغناءي.

دوت الخليج ترصد فقرة غنائية من الكورال وبمشاركة مي فاوق

مي فاروق تشارك في إحتفالية يوم الشهيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي

قدمت الفنانة مي فاروق أغنية تم إعدادها خصيصًا لإحتفالية يوم الشهيد 2022، وذلك في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وعدد من رجال القوات المسلحة حاليًا والسابقين، والنجوم والشخصيات العامة، وشاركت فاروق مع الكورال في تقديم أوبريت عشان يبقى الشهيد راضي، مع كل من بهاء سلطان، جنات وأحمد جمال، الذين ظهروا على المسرح بصحبة أطفال صغار بملابس كل طوائفف الشعب.

علي الحجار وهبة مجدي في إحتفالية يوم الشهيد

قدم الفنان علي الحجار بتقديم أغنية مشتركة مع الفنانة هبة مجدي، بعنان أسألوا كتب التاريخ، أثناء عرض رسالة نور، كما حملت الأغنية كلمات من كلمات مؤثرة عن قيمة الشهداء وما قدموه من ثمن غالي لاستقرار الوطن، وتديرًا لأسرهم الذين ربوا أبطال شجعان، وظهر الحجار وهبة مجدي بزي أبيض أنيق، يبعث على العزاء في من رحلوا عن عالمنا، ويدل على الراحة التي يتكمتعون بها حاليًا.

العرض المسرحي رسالة نور يُبكي الرئيس السيسي

شارك كل من خالد الصاوي، ماجدة زكي، أحمد خالد صالح، ميان السيد، أمير رمزي في عرض مسرحيي قصير يجسد مشاعر أُسر الشهداء وقت تلقيهم خبر أستشهاد ابنها، وما يختلط عليهم من مشاعر الحزن والفرح سويًا، ألم الفراق وعزاء الاستشهاد.

وأثناء العرض أندمجت الفنانة ناجدة زكي، وانهارت على المسرح وأنفجرت في البكاء، مما دفع الرئيس السيسي للبكاء تأثرًا من صدق المشاعر المقدمة من خلال هذه المشاهد القصيرة، كما كانت دموع خالد الصاوي واضحة بقوية رغم تماسكه وهو يقدم دور والد الشهيد وقت التأكد من استشهاد ابنه وهو بطل حاملًا لسلاحه مدافعًا به عن وطنه الغالي مصر، مما يزيد الأسرة شرف ورفعة، ويزيد من حقارة العدو البغيض.

كما تقدم الرئيس السيسي بشكر كل النجوم الذين شاركوا في تقديم هذه الأعمال الفنية الرائعة والمؤثرة.