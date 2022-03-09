/684337/بهاء-سلطان-يغني-أمام-السيسي-في-يوم-الشهيد

تحل اليوم ذكرى يوم الشهيد، وتقام الآن إحتفالية هذا اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء والفنانين والشخصيات العامة، ويتم تقديم العديد من الفقرات الفنية منها التمثيلي ومنها لغناءي.

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