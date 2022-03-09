مجلس النواب يُنظم ورشة عمل حول «الدور التشريعى وأصول الصياغة التشريعية» لأعضائه

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/684336/مجلس-النواب-ينظم-ورشة-عمل-حول-الدور-التشريعى-وأصول-الصياغة-التشريعية-لأعضائه
نظمت الأمانة العامة للمجلس برئاسة المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، ورشة عمل للنواب، حول " الدور التشريعى للمجلس وأصول الصياغة التشريعية "، اليوم الأربعاء الموافق 9 مارس 2022 بمقر مجلس النواب، ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، بأهمية تفعيل التدريب البرلماني وعقد دورات تدريبية متخصصة للسادة أعضاء المجلس.
دوت الخليج
وفي كلمته في إفتتاح ورشة العمل ، نقل المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، تحيات السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، للأ عضاء، مؤكداً حرص رئيــس المجلس على تفعيل البرامج التدريبية المتخصصة للنواب في كل ما يهم العمل البرلماني .
مجلس النواب يُنظم ورشة عمل حول «الدور التشريعى وأصول الصياغة التشريعية»
وأكد المستشار مناع، أن هذه الورشة تأتى في إطار جهود الأمانة العامة للمجلس الداعمة للمسيرة البرلمانية من خلال توفير البرامج التدريبية التي تخدم أعضاء السلطة التشريعية وتعزز من مهاراتهم في النهوض بمسؤولياتهم التشريعية والرقابية، لافتاً إلى أن محتوى هذا البرنامج يتناول الدور التشريعى للمجلس وأصول الصياغة الفنية للتشريعات .
ويُشرف على تنفيذ ورشة العمل معهد التدريب البرلماني المنشأ وفقاً لنص المادة ( 418 ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلى المعاونة فى تطوير العمل فى المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والإرتقاء بمهاراتهم ،وترسيخ التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية وتطويرها، ودعم أطر التعاون مع البرلمانات في الدول الأخرى، وتبادل الخبرات البرلمانية معها .
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