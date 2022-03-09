/684331/محافظ-أسيوط-يضع-اكليل-الزهور-على-النصب-التذكارى-احتفالا-بيوم-الشهيد

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اللواء أركان حرب محب حبشي قائد المنطقة الجنوبية العسكرية واللواء طارق يسري حكمدار مديرية أمن أسيوط في وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية وذلك بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم الذي يوافق 9 مارس من كل عام تخليدًا لذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في التاسع من مارس عام 1969، جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب هشام عبدالغفار رئيس أركان حرب المنطقة الجنوبية العسكرية وقائد مكتب المخابرات الحربية بأسيوط والعديد من قيادات المنطقة الجنوبية العسكرية ورؤساء الأفرع الرئيسية بالمنطقة.

حيت قام محافظ أسيوط وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية وحكمدار مديرية الأمن بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري وقام الحضور بقراءة الفاتحة على أرواح جنود وشهداء مصر الأطهار وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل للوفاء بشهداء مصر جيلاً بعد جيل وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداء للوطن وعزته،

وأشارمحافظ أسيوط إلى أن الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم وما صاحبه من وضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول هو تقليد أصيل للوفاء بشهداء مصر وقواتها المسلحة وما قدموه من بطولات وتضحيات دفاعاً عن الوطن ومقدساته موجهًا التحية والتقدير لأرواح الشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن وحماية لأمنه وسلامة أراضيه ناقلاً تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة لجميع الحضور بهذه المناسبة.

وفي نهاية المراسم تم تبادل الدروع التذكارية بين محافظ أسيوط وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية وحكمدار مديرية الأمن. كان الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة قد أناب قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول بهذه المناسبة رافقهم خلال المراسم السادة المحافظين ومديرى الأمن.

محافظ أسيوط يبحث موقف التعديات على أملاك الدولة

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا موسعًا لمتابعة الجهود المبذولة وأخر المستجدات في التعامل مع مخالفات البناء من خلال منظومة المتغيرات المكانية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإزالة الفورية لجميع التعديات والمخالفات والتصدي لها وذلك بالتنسيق المستمر مع وزارة التنمية المحلية وإدارة المساحة العسكرية للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي ومنع البناء على الأراضي الزراعية حفاظاً عليها للاجيال القادمة.

و تناول الاجتماع أخر مستجدات ورصد المتغيرات المكانية التي تتم من خلال تحميل صور فضائية حديثة لكافة قطع الأراضي بالدولة من خلال تقنية الأقمار الصناعية فائقة الدقة لتتم عملية الرصد بشكل آلي ومراجعتها بواسطة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد كافة التعديات ومظاهر التعلية الخاصة بالمباني وكذلك الإنشاء الجديد.