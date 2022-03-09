/684330/النائبة-نشوى-الشريف-تناشد-وزيرة-التضامن-بحل-أزمة-قانون-148بشأن-قانون-التأمينات-الإجتماعية

أكدت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها تقدمت بطلب إحاطة يخص قانون 148بشأن التأمينات الاجتماعية، لافتة أنها تقدمت اقتراح برغبة عن نفس الموضوع الذي تقدمت به النائبة إحسان شوقي بشأن "إمكانية إدراج العمال الذين خرجوا على المعاش قبل سن الستين في منظومة التأمين الصحي لحين النظر في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019".

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وأوضحت الشريف، أنه يوجد بروتوكول بذلك لكن العديد من المواطنين لا يعلمون ذلك، لذا لابد من الإعلان عن هذا البروتوكول في مؤتمر صحفي، متمنية حضورة وزير التضامن الدكتورة نيفين القباج.

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019

وكانت قد شاركت د.نفين القباج وزيرة التضامن،بمناقشات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي، عن "إمكانية إدراج العمال الذين خرجوا على المعاش قبل سن الستين في منظومة التأمين الصحي لحين النظر في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019".

ووجه رئيس اللجنة النائب عادل عبد الفضيل" الشكر لوزيرة التضامن على جهودها الكبيرة منذ توليها حقيبة الوزارة منذ 2019 ، مؤكدا أنها تقوم بأعمال قوية فيما دعا الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بتكاتف الجميع لمواجهة الزيارة السكانية، مشيرا إلي أن الزيادة السكانية تلتهم التنمية.

ومن جانبها، قالت نفين القباج وزيرة التضامن، أن هناك الدولة تقر خلال المرحلة الحالية منظومة حماية اجتماعية من الطفل حتي المسن.وأشارت إلي أن الدولة لا تدعم بالنقدي فقط بل الدعم شامل سواء حياة كريمة وتوفير فرص عمل، موضحا أن هناك تطوير لعملية التأمينات وبالتحديد عملية الميكنة.واكدت أنه يتم تطوير المنظومة بأكملها، مشيرة إلي اكبر الفئات التي أثارت الجدل 148 فئة المعاش المبكر.