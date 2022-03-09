/684329/كان-هيقتلهم-عشان-يلعب-بابجى-النيابة-العامة-تقرر-حبس-متهم-قنا-4-أيام

قررت النيابة العامة بقنا، حبس المتهم بإلقاء زوجته وأبنائه الـ 5 من بلكونة المنزل في قرية دندرة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وعرضه للكشف عن المخدرات، كانت قد أصيبت زوجة وأطفالها الخمسة، بعد سقوطهم من الدور الأول بمنزلهم فى قرية دندرة بقنا، وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة زوجة من قرية دندرة والأبناء الخمس.

وأسفرت الواقعة عن إصابة أسماء.ط.ع، 35 عاما، بجرح بفروة الرأس، وحبيبة.ح،16 عاما، بسحجات وكدمات، وحبيبة. ح، 12عاما، بحالة إغماء، و حسين 10 أعوام ، بكسر فى الذراع الأيمن، وحنين 8 أعوام ، بنزيف ومصطفى. ح، عامان بسحجات وكدمات.

يذكر أن المتهم فى الواقعة الزوج ألقى بزوجته وأطفاله الخمسة، من الدور الأول من المنزل، تحت تأثير المخدر، تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، وضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، وما زال المصابين يتلقون العلاج اللازم داخل المستشفي.

تخلص منهم بسبب لعبة بابجى

بداية الواقعة جاءت عندما أصيبت زوجته وأطفالها الخمسة، بعد سقوطهم من الدور الأول بمنزلهم فى قرية دندرة بقنا، وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة زوجة من قرية دندرة والأبناء الخمس.

وأسفرت الواقعة عن إصابة أسماء.ط.ع، 35 عاما، بجرح بفروة الرأس، وحبيبة.ح،16 عاما، بسحجات وكدمات، وحبيبة. ح، 12عاما، بحالة إغماء، و حسين 10 أعوام ، بكسر فى الذراع الأيمن، وحنين 8 أعوام ، بنزيف ومصطفى. ح، عامان بسحجات وكدمات، وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم فى الواقعة الزوج ألقى بزوجته وأطفاله الخمسة، من الدور الأول من المنزل، تحت تأثير المخدر، تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، وضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، وما زال المصابين يتلقون العلاج اللازم داخل المستشفي.

وأوضح شهود عيان، أن المتهم والذى يعمل فى أحد محلات بيع المحمول يعانى من الهوس والاضطراب النفسى ويعلم أبنائه حركات لعبة بابجى واعتاد على تدريب أطفاله على حركات اللعبة والنزول من مرتفع، وكذلك نشر مقاطع فيديو على صفحته يدرب فيها أبنائه الصغار، لافتين إلى أنه أدمن تلك الألعاب الإلكترونية والتى دفعته فى النهاية إلى محاولة التخلص من زوجته وأبنائه الخمس وأصغرهم طفل لم يتجاوز العامين من عمره.