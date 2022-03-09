/684351/الرئيس-السيسي-يؤكد-ضرورة-تغليب-لغة-الحوار-لسرعة-تسوية-الأزمة-الروسية-الاوكرانية-سياسيا

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية

الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تغليب لغة الحوار لسرعة تسوية الأزمة الروسية الاوكرانية سياسيا

وتناول الاتصال التباحث وتبادل الرؤى بشأن آخر التطورات على صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أكد الرئيس على ضرورة تغليب لغة الحوار مع دعم مصر لكافة المساعي الدبلوماسية التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً من أجل الحد من تدهور الموقف، والحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، واستعداد مصر لدعم هذا التوجه من خلال تحركاتها الحثيثة في هذا الصدد سواء ثنائياً، أو على الصعيد المتعدد الاطراف.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الندوة التثقيفية الخامسة والثلاثون للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

الرئيس السيسي يشهد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

زيارة الرئيس السيسي للسعودية

هذا و التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، في الرياض مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن هذه الزيارة تأتي في إطار عمق العلاقات المصرية السعودية وما يربط بين الدولتين الشقيقتين من علاقات أخوة وتعاون على جميع الأصعدة، حيث سيبحث الرئيس خلال الزيارة مع شقيقيه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.