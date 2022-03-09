/684350/مؤسس-ائتلاف-أولياء-الأمور-تقدم-التحية-لشهداء-الوطن-في-يوم-الشهيد

قدمت عبير أحمد، مؤسس ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، وإتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، كل التحية والتقدير لأبطال القوات المسلحة وشهداء الوطن الأبرار الذي قدموا أرواحهم فداء للوطن، وذلك بمناسبة "يوم الشهيد" الموافق 9 مارس.

دوت الخليج

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن الشهداء ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن وحمايته والدفاع عنه وإستقراره، مقدمة الشكر لجميع أمهات وآباء شهداء وطننا الغالي.

تضحيات شهداء الوطن

ووجهت عبير حديثها لأولياء أمور الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، قائله: "عرفوا ولادكم واحكولهم عن تضحيات شهداء الوطن ودورهم البطولي، وفهموهم يعني إيه انتماء وحب الوطن، وإن الشخص لازم يجتهد وينجح ويتفوق من أجل مستقبله ووطنه".

مؤسس "ائتلاف أولياء الأمور" تقدم التحية لشهداء الوطن في "يوم الشهيد"

يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي الذي يقوم به ائتلاف أولياء الأمور وإتحاد أمهات مصر، برئاسة عبير أحمد، تجاه الطلاب وأولياء الأمور في كافة الموضوعات التعليمية والوطنية والوعي وغيرها.