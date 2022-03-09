انطلاق فاعليات النسخة الثامنة من معرض كافكس.. غداً

/684340/انطلاق-فاعليات-النسخة-الثامنة-من-معرض-كافكس-غدا

دوت الخليج

ويقام كافكس في دورته الثامنة هذا العام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بمركز مصر للمعارض الدولية في الفترة من 10 إلى 12 مارس الجاري، بمشاركة 140 شركة مصرية وعالمية، بجانب مشاركة دولية كبيرة لإيطاليا في مجال القهوة ومعدات المطابخ والمنتجات الغذائية.

المعرض يستضيف مبادرة عربات الطعام « ايجي ترك »

وصرح الدكتور أحمد سمير رشدي مستشار وزارة الشباب والرياضة لريادة الأعمال والمدير التنفيذي لمبادرة ايچي ترك، أنه استكمالا للنجاح الذى تحقق لرعاية وزارة الشباب والرياضة لمعرض كافكس 2022 سيتم اتاحه وتجهيز مساحه عرض لمنظومه مقطورات الطعام "إيجي ترك" التابعة لوزارة الشباب والرياضة كمنظومة متكاملة لاستقبال الشباب راغبي الاستثمار في مجال الكافيهات والمطاعم والأغذية والمشروبات.

وأضاف رشدي، تتضمن منظومة ايجي ترك بالمعرض، الشباك الواحد لتلقى الطلبات من الشباب، والمساعدة في انهاء الاجراءات مع الجهات المعنية والتراخيص الموافقات، بجانب الأماكن المتاحة في عموم الجمهورية بالتعاون مع وزاره التنمية المحلية ووزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية، ونماذج مقطورات الطعام المؤهلة والتجهيزات الفنية المختلفة من خلال العارضين وتوفيقها مع الطلب والتمويل المالي المقدم من البنك الأهلي المصري، بجانب الدعم الفني المقدم من منظومه إيجي ترك.

وأوضح أن مبادرة عربات الطعام المتنقلة تعمل علي تحقق عدد من الأهداف من برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030 وذلك بالربط بين دور وزارة الشباب والرياضة وجميع المبادرات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوفير فرص العمل للشباب والنهوض بمستوي التشغيل ومكافحة الهجرة غير النظامية وتحسين مستوي معيشة المواطن المصري وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة الريفية.

هذا وتعد الدورة الحالية لمعرض كافكس اكبر دورة من حيث عدد المشاركين لنحو 140 شركة مصرية وعالمية، بجانب مشاركة دولية كبيرة لإيطاليا في مجال القهوة ومعدات المطابخ والمنتجات الغذائية، حيث يضم المنتجين والمستوردين والخبراء المتميزين من كافه اطياف صناعات الضيافة من مستلزمات وأجهزة المطاعم الكافيهات وعربات الطعام المتنقلة تحت سقف واحد مثل البرنامج التمويلي لمطاعم الكافيهات ومقطورات الطعام من البنك الأهلي المصري، وإقامة مسابقة مصر الدولية للطهى بالتعاون مع الاكاديمية العالمية العربية للطهاة بجانب محاضرات وحلقات نقاش للنماذج الناجحة لرواد الأعمال في مجال الضيافة.