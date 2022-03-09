/684334/البحوث-الفلكية-تكشف-حقيقة-وقوع-زلازل-اليوم

كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حقيقة ما ورد عن حدوث زلزال صباح اليوم، موضحا أنه غير صحيح.

دوت الخليج

وتابع ان المعهد يتابع على مدار الساعة رصد الزلازل من خلال أجهزة متطورة دقيقة.

البحوث الفلكية تكشف حقيقة وقوع زلازل اليوم

تجدر الاشارة انتشار بيان صباح اليوم الأربعاء جاء فيه تسجيل محطات الشبكة هزة أرضية سطحية بقوة أقل من 2 على مقياس ريختر بالقرب من محطة سقارة وغرب الميادين، ونظرا لأن الهزة سطحية تم خروج الطاقة واستنفاذها في الهواء على شكل صدمة هوائية قوية.

وكانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، سجلت الجمعة الماضية، هزتين أرضيتين على بعد 40 كم تقريبا شمال شرق مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء.