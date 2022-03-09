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/684344/الرئيس-السيسي-بالندوة-التثقيفية-الـ35- أسر-الشهداء-دفعت-ثمنا-غاليا-في-تقديم-أبنائها-فداء-للوطن-والشئون-المعنوية-لو-جابت-القصص-الحقيقية-لكل-الشهيد-هتشوفو-كنز-من-الوفاء

01:11 م - الأربعاء 9 مارس 2022

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، حيث لفت النظر غلى عدد من الامور الهامة ومنها معاناة أسر وأهالي الشهداء، مطالبا من المواطنين الحفاظ على ما قدموه من تضحيات.

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وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي على العرض المسرحي الذي شارك خالد الصاوى، وماجدة زكى في عرضه ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة قائلا:" خلتونا نعيش الحقيقة اللى بتعشيها أسر كتير بتقدم ابنها شهيد أو حتى مصاب.. العمل الدرامى دائما بيوفر فرصة لنا كلنا يسجل وقائع يمكن أحنا مش بنعشها كلنا.. الأسر دفعت ثمن كبير في تقديم أبنائها شهداء بعد ما ربت وكبيرت.. بعد ما كال مالي الدنيا بقا شهيد وبرضو شهيد مالي الدنيا.. ولكن فراق الابن أو الزوج صعب.. بشكركم وبقولكم يا مصريين اللقطة دي أو الفقرة دي تبين ان الثمن الذي تم دفعه كبير من أجل ان نعيش.. وأفضل ثمن ندفعه لهؤلاء المضحيين هو أن نحاففظ على ما قام به هؤلاء من جيش وشرطة ومواطننين".

يجب أن نحافظ على ما قدمه خيرة شباب مصر من أجل وطنهم

وتابع الرئيس السيسي:" الكلام اللي قالو نور كل ظباط الشرطة والجنود بيقولوه مع نفسهم لانهم عايشين حالة محتملة للشهادة.. زي مقبل وغير مدبر واموت وانتو تعيشوا .. ولو روحتو هناك هتعرفو ان الكلام ده حقيقي.. وهذه الدراما تعكس الواقع الذي نعيشه".

الرئيس السيسي: أسر الشهداء دفعت ثمن غالي في تقديم أبنائها فداء للوطن

واكمل الرئيس السيسي:” الأفلام والدراما تعكس واقع الشباب اللى عايشين.. عنده زوجة وعنده ابن محتمل.. مش قال عنده طفل محتمل.. وراح لسيناء”.

الشئون المعنوية لو جابت القصص الحقيقية لكل الشهيد هتشوفو كنز من الوفاء

واستكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي :” النهاردة لو الشئون المعنوية سواء في الجيش أو الشرطة جابت القصص الحقيقية لكل شهيد هتجدوا كنز من الوفاء والإنسانية اللى ممكن يقدم للناس ويقولهم شوفوا دى بيوت مصرية عادية خالص.. متوسطة أو اقل من المتوسطة.. يعنى مفيش غير أنفسهم يقدموها.. أكثر حاجة يقدموها".