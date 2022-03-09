«زلزال في مصر؟» البحوث الفلكية تطمئن المواطنين بشأن «البيان المزعوم»

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن ما ورد عن حدوث زلزال صباح اليوم غير صحيح، مؤكدا أن المعهد يتابع على مدار الساعة رصد الزلازل من خلال أجهزة متطورة دقيقة.

وكان بيان انتشر صباح اليوم الأربعاء جاء فيه تسجيل محطات الشبكة هزة أرضية سطحية بقوة أقل من 2 على مقياس ريختر بالقرب من محطة سقارة وغرب الميادين، ونظرا لأن الهزة سطحية تم خروج الطاقة واستنفاذها في الهواء على شكل صدمة هوائية قوية. وكانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، سجلت الجمعة الماضية، هزتين أرضيتين على بعد 40 كم تقريبا شمال شرق مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء. وأوضح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان، أن الهزتين كانت بياناتها كالتالي: تاريخ الحدوث : الجمعة الموافق 4/03/2022 الأولى: وقت الحدوث 59 54 06 صباحا بالتوقيت المحلى بقوة 3.49 درجة على مقياس ريختر خط العرض : 28.7387° شمالا خط الطول : 34.8612 شرقا العمق : 16.7 كم الثانية وقت الحدوث 38 23 07 صباحا بالتوقيت المحلى بقوة 3.58 درجة على مقياس ريختر خط العرض : 28.7312° شمالا خط الطول : 34.7832° شرقا العمق : 16 كم وأكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه لم يرد للمعهد ما يفيد الشعور بهذه الهزة الأرضية . البيان المزعوم

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