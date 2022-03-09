القوات المسلحة تنظم ندوتين تثقيفيتين بالتعاون مع الكاتدرائية المرقسية ومشيخة الأزهر الشريف

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنمية روح الولاء والإنتماء لدى مختلف قطاعات الشعب المصرى ، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى الندوة التثقيفية للوزارات والهيئات بعنوان " بناء وطن " برعاية قداسة البابا تواضروس الثانى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية .

وألقى كلاً من نيافة الأنبا / آرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى ، ونيافة الأنبا / أكليمندس أسقف عام كنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر كلمة عبرا خلالها عن التقدير للدور الذى تقوم به القوات المسلحة فى حماية الوطن ، كما تم عرض فيلم وثائقى عن الكنيسة الأرثوذكسية ، كذلك تم إلقاء محاضرات عن دور القوى الذكية فى تحقيق الأمن القومى المصرى ومحاربة إرهاب الفكر والتطرف بواسطة نخبة من المحاضرين بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ، وتخلل الندوة مجموعة من الأعمال الفنية الوطنية .

كما نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ندوة تثقيفية بعنوان " الإيمان والأوطان " فى رحاب مشيخة الأزهر الشريف برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور / أحمد محمد الطيب شيخ الأزهر .

تضمنت الندوة كلمة للدكتور / محمد عبد الرحمن الضوينى وكيل الأزهر الشريف الذى وجه خلالها الشكر والتقدير للقوات المسلحة على ما تبذله من تضحيات من أجل رفعة الوطن ، كما تناولت الندوة عرض فيلم تسجيلى عن رحلة " الإسراء والمعراج " ، كذلك عدد من المحاضرات التوعوية لمجابهة كافة التهديدات التى قد تواجه الأمن القومى المصرى ، ومجموعة من الأعمال الفنية التى جسدت دور الدولة المصرية الرائد فى التنمية الشاملة .

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال الندوتين كلمة نقل خلالها تحيات السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والسيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للكنيسة الأرثوذكسية والأزهر الشريف ، مؤكداً على أهمية تلاحم كافة أطياف الشعب المصرى العظيم لإستمرار دفع عجلة التنمية التى أضحت تؤتى بثمارها بمختلف ربوع الوطن بفضل أبناءه المخلصين .

وإختتمت الندوتين بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم ، وتبادل الدروع ، وعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية .