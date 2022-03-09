وزيرة الهجرة تثمن بطولة مصرى أنقذ طفلين يمنيين بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ثمنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بطولة الشاب المصرى إسلام العشيرى المقيم فى أوكرانيا، والذى أنقذ طفلين يمنيين علقا وسط الأزمة الدائرة هناك.





وأعربت السفيرة نبيلة مكرم، خلال اتصال هاتفى أجرته سيادتها بالشاب المصرى، عن فخرها واعتزازها بشجاعته وإقدامه، والذى يؤكد أن هذه هى صفات المصريين الحقيقية، إذ أنهم يتحلون بالمروءة والنبل مع الجميع دون تمييز وقالت: "هذا ما تفرضه علينا الإنسانية فى كل مكان".

من جانبه، تقدم الشاب المصرى إسلام العشيرى بخالص الشكر والامتنان لوزيرة الهجرة على تواصلها معه، مؤكدًا أنه أقدم على ذلك من منطلق مصريته ووطنيته وشعوره بالمسؤولية، فهذا هو المعدن الحقيقى للمصريين.

وأشاد العشيرى بحرص القيادة السياسية فى مصر على حياة أبناء الجالية المصرية فى أوكرانيا ومستقبل الطلبة المصريين الدارسين هناك، مثمنا دور وزارة الهجرة المصرية وجهودها فى ذلك وتواصلها المستمر ودعمها الذى لا ينقطع.

واستجاب الشاب المصرى لاستغاثة أطلقها والد الطفلين الذى ترك عائلته فى أوكرانيا وعاد لليمن قبل أن تنفجر الحرب هناك، ليبقى طفلاه "كريم" و"أمير" عالقين وسط إطلاق النار فى بلدة ريفية بالقرب من مدينة كييف.

وكان إسلام العشيرى الذى يعمل مرشدا سياحيا فى أوكرانيا، قد استجاب لاستغاثة أطلقها والد الطفلين اليمنيين اللذين كانا عالقين وسط إطلاق النار فى بلدة ريفية بالقرب من مدينة كييف، حيث قطع العشيرى أكثر من 500 كيلومتر برا من مدينة لفيف (غرب) حتى العاصمة كييف الواقعة تحت رقابة جوية روسية وحظر تجوال أوكرانى، من أجل إنقاذ الطفلين.